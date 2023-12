National Vision Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Aktienkurs von National Vision hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um -51,8 Prozent verschlechtert. Dies liegt mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,8 Prozent verzeichnete, liegt National Vision mit einer Rendite von -51,8 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von National Vision liegt bei 37,68, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 43,81 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über National Vision besonders negativ diskutiert. An einem Tag dominierten positive Themen, während an fünf Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der National Vision-Aktie bei 20,17 USD liegt, wobei der letzte Schlusskurs (20,93 USD) auf ähnlichem Niveau liegt (+3,77 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 18,44 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+13,5 Prozent). Somit erhält die National Vision-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die National Vision-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

