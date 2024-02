National Vision Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann dazu beitragen, eine Aktie einzuschätzen. Bei National Vision sind interessante Ausprägungen zu erkennen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet weist National Vision ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 503 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Spezialität Einzelhandel" (KGV von 35,6) eine Überbewertung darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse ist National Vision derzeit +4,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über National Vision überwiegend positiv diskutiert, jedoch zeigen sich in den letzten Tagen vermehrt negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.