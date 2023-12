National Vision Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von National Vision war in den letzten zwei Wochen eher neutral. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. Allerdings hat sich die Stimmung in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem in negative Themen verschoben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten bewerten die Aktie von National Vision auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 3 positive, 2 neutrale und keine negative Bewertung. Es gab keine aktualisierten Analystenbewertungen im letzten Monat. Die Analysten erwarten ein Kursziel von 26 USD, was einer Erwartung von 28,02 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf National Vision wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von National Vision im vergangenen Jahr eine Rendite von -51,8 Prozent erzielt, was 47,16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -17,22 Prozent, und National Vision liegt aktuell 34,59 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.