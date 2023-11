National Tyre & Wheel Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse für National Tyre & Wheel (ASX: NTI) zeigt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,64 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,725 AUD liegt, was einer Abweichung von +13,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Analysebasis. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,82 AUD, was zu einer Abweichung von -11,59 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Zeitraum. Insgesamt wird National Tyre & Wheel daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment in sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum unverändert, was zu einem "Neutral"-Gesamtergebnis führt.

Insgesamt war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt positiv eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI steht bei 75 Punkten, was bedeutet, dass National Tyre & Wheel momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher ein gemischtes Bild für National Tyre & Wheel auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.