National Tyre & Wheel Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die National Tyre & Wheel-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Gut" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, der bei 0,66 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,78 AUD weicht um +18,18 Prozent ab. In den letzten 50 Handelstagen lag der Durchschnitt bei 0,8 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau lag (-2,5 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf National Tyre & Wheel ist neutral, da es in den Diskussionsforen und sozialen Medien keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen der letzten Zeit zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt für die National Tyre & Wheel-Aktie einen RSI7-Wert von 28,57 und einen RSI25-Wert von 44,44 an, was zu einer "Gut"-Empfehlung für RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für RSI25 führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die National Tyre & Wheel-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz sowie dem Anlegerverhalten.