National Tyre & Wheel Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die technische Analyse der National Tyre & Wheel-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,66 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,795 AUD liegt, was einer Abweichung von +20,45 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auf kurzfristigerer Basis, basierend auf den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt bei 0,79 AUD liegt und der letzte Schlusskurs nur um +0,63 Prozent abweicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die neutral zu National Tyre & Wheel waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI. Dahingegen ist der 25-Tage-RSI neutral, was zu einer abweichenden Bewertung führt. Insgesamt wird die National Tyre & Wheel-Aktie in dieser Analyse als "Gut" bewertet.