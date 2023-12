National Storm Recovery Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und kann diese sogar verstärken oder umkehren. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können zu neuen Bewertungen von Aktien führen. Im Fall von Sustainable Green Team wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis führt, dass die langfristige Stimmung als "Neutral" betrachtet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sustainable Green Team-Aktie bei 1,23 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,3 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -75,61 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,49 USD, was einer Abweichung von -38,78 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung als "Schlecht" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 64, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (55,27) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmung rund um die Sustainable Green Team-Aktie wurde auf sozialen Plattformen untersucht und es wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einstufung der Aktie als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Stimmung rund um die Sustainable Green Team-Aktie als "Neutral" einzustufen ist.