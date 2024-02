National Storm Recovery Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "Imerys":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Sustainable Green Team in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung in Richtung übermäßig positiver oder negativer Diskussionen. Daher hat die Redaktion dem Unternehmen ein "Neutral"-Rating verliehen. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über ein Unternehmen geben Hinweise darauf, ob es derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Sustainable Green Team nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse betrachten wir die trendfolgenden Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt (50- und 200-Tage-Durchschnitt) zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt bei 1,06 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,48 USD deutlich darunter liegt (eine Abweichung von -54,72 Prozent). Daher erhält Sustainable Green Team eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,47 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs ähnlich hoch ist (+2,13 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Sustainable Green Team untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien zu Sustainable Green Team diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Stimmung bezüglich Sustainable Green Team muss daher als "Gut" eingestuft werden.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Sustainable Green Team beträgt 52,58 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 48,29, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Sustainable Green Team daher unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.