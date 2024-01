National Storage Affiliates Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtbewegung. Mit einem RSI von 62,48 wird die National Storage Affiliates Trust als neutral betrachtet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "gut" bewertet wird.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine neutrale Einschätzung für die National Storage Affiliates Trust abgegeben, mit 0 Buy, 1 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die National Storage Affiliates Trust liegt bei 36 USD, was auf eine prognostizierte negative Kursentwicklung von -9,64 Prozent hindeutet und daher als "schlecht" eingestuft wird.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger diskutiert als üblich, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die National Storage Affiliates Trust diskutiert wurde. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.