National Storage Affiliates Aktie: Was für ein Erfolg!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt drei Bewertungen für die National Storage Affiliates Trust-Aktie abgegeben. Davon waren zwei Bewertungen "Neutral" und eine Bewertung "Schlecht", während keine als "Gut" eingestuft wurde. Das ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu National Storage Affiliates Trust vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 39 USD. Das bedeutet ein Aufwärtspotential von 5,83 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 36,85 USD. Demnach ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber National Storage Affiliates Trust. Es gab 13 Tage lang überwiegend positive Themen, und nur an einem Tag gab es eine neutrale Einstellung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält National Storage Affiliates Trust daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die National Storage Affiliates Trust-Aktie zeigt einen Wert von 5, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (21,51) bestätigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für National Storage Affiliates Trust.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für National Storage Affiliates Trust in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb National Storage Affiliates Trust dafür ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.