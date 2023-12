National Storage Affiliates Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich National Storage Affiliates Trust war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Insgesamt gab es 13 Tage lang eine überwiegend positive Diskussion, ohne jegliche negative Äußerungen. Lediglich an einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält National Storage Affiliates Trust daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der National Storage Affiliates Trust-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 35,52 USD mit dem aktuellen Kurs (36,85 USD) eine Abweichung von +3,74 Prozent. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 31,65 USD, liegt der letzte Schlusskurs darüber (+16,43 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt bekommt das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich für National Storage Affiliates Trust in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung bekommt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Rahmen der Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate erhielt die National Storage Affiliates Trust-Aktie insgesamt 3 Bewertungen, wovon 0 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies ergibt ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine neuen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 39 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 5,83 Prozent bedeutet. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält National Storage Affiliates Trust somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.