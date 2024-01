National Rural Utilities Cooperative Finance Corp Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der National Rural Utilities Cooperative Finance als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die National Rural Utilities Cooperative Finance-Aktie ergibt sich ein Wert von 47,5 für den RSI7, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 29,78, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich die National Rural Utilities Cooperative Finance über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der National Rural Utilities Cooperative Finance verläuft aktuell bei 23,85 USD, was die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 24,97 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +4,7 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat die Aktie ein Niveau von 23,75 USD angenommen, was einer Differenz von +5,14 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen National Rural Utilities Cooperative Finance. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.