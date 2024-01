National Rural Utilities Cooperative Finance Corp Aktie: Das ist Wahnsinn!

Während der letzten Wochen wurde in den sozialen Medien keine eindeutige Veränderung bei der Kommunikation über National Rural Utilities Cooperative Finance beobachtet. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über National Rural Utilities Cooperative Finance unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die National Rural Utilities Cooperative Finance-Aktie steht bei 20, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (25,03) zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Basis überverkauft ist, weshalb auch der RSI25 eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für National Rural Utilities Cooperative Finance.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen National Rural Utilities Cooperative Finance gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass National Rural Utilities Cooperative Finance derzeit ein "Gut" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 23,81 USD, während der Kurs der Aktie bei 25,09 USD liegt, was einer Abweichung von +5,38 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 23,52 USD zeigt eine Abweichung von +6,68 Prozent, was ebenfalls einem "Gut"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Gut" für die Aktie.