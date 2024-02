National Rural Utilities Cooperative Finance Corp Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

In den letzten Wochen konnte bei National Rural Utilities Cooperative Finance eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was ebenfalls mit "Gut" bewertet wurde. Zusammengefasst ergibt sich daher für diese Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 41,31, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,38, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die National Rural Utilities Cooperative Finance liegt mit einem Kurs von 24,96 USD inzwischen +0,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +4,04 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde National Rural Utilities Cooperative Finance von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.