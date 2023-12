National Rural Utilities Cooperative Finance Corp Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

In den letzten Wochen wurde bei National Rural Utilities Cooperative Finance eine deutliche Verschlechterung der Stimmung und des Buzzes festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu negativen Themen hat. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Zusammengefasst bekommt National Rural Utilities Cooperative Finance daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Ein weiterer Indikator, der berücksichtigt werden kann, ist der Relative Strength Index (RSI), der aufzeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI zeigt aktuell an, dass National Rural Utilities Cooperative Finance überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Hingegen ist der 25-Tage-RSI neutral und daher mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der National Rural Utilities Cooperative Finance auf 23,8 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 25,07 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Ebenso ist der GD50 für die vergangenen 50 Tage mit einem Abstand von +7,18 Prozent ein "Gut". Somit wird die Gesamtnote für diesen Punkt als "Gut" vergeben.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen spielt auch eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.