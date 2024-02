National Retail Properties Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die NNN REIT Inc wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die gezeigt hat, dass der Relative Strength Index (RSI) der Aktie bei 28,65 liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Dieses Signal wird als "Gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für den RSI die Gesamtbewertung "Gut".

In Bezug auf den aktuellen Kurs von 40,8 USD wurde festgestellt, dass dieser mit +0,77 Prozent Entfernung vom GD200 (40,49 USD) als "Neutral" einzustufen ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, weist einen Kurs von 41,72 USD auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der NNN REIT Inc-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger wurden ebenfalls berücksichtigt. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Stimmungen, und in den vergangenen zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Stimmung hinsichtlich der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Bewertung durch institutionelle Analysten ergab, dass in den letzten 12 Monaten 0 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 1 Mal das Rating "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Für den aktuellen Kurs von 40,8 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 2,94 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 42 USD. Diese Entwicklung wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".