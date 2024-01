National Retail Properties Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Bei der NNN REIT Inc wurde der RSI für die letzten 7 Tage auf 47,29 Punkte festgestellt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 36,71 Punkten im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die NNN REIT Inc überwiegend negativ diskutiert, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch ein Anstieg an positiven Themen zu verzeichnen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt und somit zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die langfristige Meinung der Analysten bezüglich der NNN REIT Inc-Aktie zeigt eine neutrale Einschätzung, basierend auf den Bewertungen von einem "Gut", einem "Neutral" und einem "Schlecht". Auch das Kursziel der Analysten liegt bei 48 USD, was eine potenzielle Performance von 12,18 Prozent darstellt und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der NNN REIT Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 40,72 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 42,79 USD weicht somit um +5,08 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 40,07 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die NNN REIT Inc-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.