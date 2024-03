National Research Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung von Aktien spielt die langfristige Betrachtung der Internetkommunikation eine wichtige Rolle. Dabei haben wir die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. In unserer Analyse zeigte National Research interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ verändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der Wert für National Research bei 49,37, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über National Research wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. Die Anleger-Stimmung ist insgesamt negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Branchenvergleich Aktienkurs: National Research hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 60,47 Prozent erzielt, was 65,26 Prozent über dem Durchschnitt im Gesundheitspflegesektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -10,73 Prozent, wobei National Research aktuell 71,2 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.