National Research Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Analyse der Aktienkurse von National Research hat ergeben, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf den sozialen Plattformen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um National Research in den sozialen Medien diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über National Research in den sozialen Medien. Es hat keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gegeben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde deutlich mehr über National Research diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating und insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Der 7-Tage-RSI von National Research liegt momentan bei 41,13 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 zeigt an, dass National Research weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 51,29), und die Aktie erhält auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Somit erhält National Research eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von National Research im vergangenen Jahr eine Rendite von 60,47 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 10,5 Prozent unter dem Durchschnitt von 70,97 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt 22,94 Prozent, und National Research liegt aktuell 37,54 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Neutral".