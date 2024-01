National Research Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse der National Research-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 43,16 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 40,29 USD liegt und somit einen Abstand von -6,65 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 41,17 USD, was einer Differenz von -2,14 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder sogar beeinflussen. In Bezug auf die National Research-Aktie wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung eher positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber National Research eingestellt waren. Von insgesamt vierzehn Tagen waren neun positiv und fünf negativ. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Im Branchenvergleich hat die National Research-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,47 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um 16,6 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +43,87 Prozent für National Research entspricht. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 11,37 Prozent hatte, liegt National Research um 49,11 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.