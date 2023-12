National Research Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die National Research-Aktie beträgt aktuell 65, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 63,12, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die National Research-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 60,47 Prozent erzielt, was 45,46 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -1,24 Prozent, wobei National Research aktuell 61,72 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In technischer Hinsicht ist die National Research-Aktie aktuell -4,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -8,51 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die National Research-Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.