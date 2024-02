National Presto Industries Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Aktie von National Presto Industries wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter auch die Stimmung und die Diskussionen im Netz. Die Diskussionsintensität der Aktie war in den letzten Monaten eher durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index, der verwendet wird, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist, zeigt für National Presto Industries einen RSI von 58,29 Punkten auf 7-Tage-Basis und 55,43 Punkten auf 25-Tage-Basis, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 76,42 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 78,03 USD lag. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende liegt National Presto Industries mit einer Dividende von 1,24 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 17,05 %, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von National Presto Industries also vorwiegend neutrale bis schlechte Bewertungen in verschiedenen Aspekten, was Anlegern wichtige Informationen liefert, um ihre Entscheidungen zu treffen.