National Presto Industries Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die National Presto Industries-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 75,22 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 80,05 USD, was einem Unterschied von +6,42 Prozent entspricht, und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 78,21 USD, was einer ähnlichen Höhe (+2,35 Prozent) entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis.

Die Dividendenrendite von National Presto Industries liegt aktuell bei 1,24 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche liegt. Dies ergibt eine Differenz von -15,71 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird National Presto Industries als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,59 im Vergleich zum Branchen-KGV von 31,32. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Soft-Faktoren wie die Kommunikation im Netz hat die Aktie von National Presto Industries eine erhöhte Aktivität und eine positive Stimmungsänderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.