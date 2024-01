National Healthcare Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "National HealthCare":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Hinweis auf überkaufte oder unterverkaufte Titel ist. Der RSI für die National Healthcare-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 24, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 30,78, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für National Healthcare.

Die Dividendenrendite der National Healthcare-Aktie beträgt 2,53 Prozent, was 87,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der Betrachtung der Stimmung der Anleger in Bezug auf National Healthcare haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um National Healthcare diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei National Healthcare festgestellt werden. Somit wird das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden.

Insgesamt erhält National Healthcare für die genannten Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.