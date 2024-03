National Healthcare Aktie: Alles nach Plan!

National Healthcare hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 86,54 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -10,75 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +97,29 Prozent im Branchenvergleich für National Healthcare. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von 91,28 Prozent über dem Durchschnittswert gut ab, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führte.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der National Healthcare bei 75,61 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 93,07 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +23,09 Prozent zum GD200 und führt ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 95,07 USD, was einen Abstand von -2,1 Prozent zur Aktie und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher die Gesamtnote "Gut".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von National Healthcare als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 28,21 insgesamt 71 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der bei 97,38 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der National Healthcare als Neutral-Titel ein, da der RSI7-Wert bei 54,3 liegt und somit eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert von 46,58 ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.