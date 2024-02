National Health Investors Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die National Health Investors Inc-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im vergangenen Monat ergab sich ein Rating von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 55,8 USD, was einem Abwärtspotenzial von -1,69 Prozent entspricht, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält die National Health Investors Inc-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die National Health Investors Inc-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 52,86 USD, während der letzte Schlusskurs bei 56,76 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +7,38 Prozent. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 54,76 USD, was einer Abweichung von +3,65 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die National Health Investors Inc-Aktie diskutiert wurde. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich vor allem positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend verbessert hat. Zudem wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Basierend auf diesen Faktoren erhält die National Health Investors Inc-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.