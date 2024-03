National Health Investors Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Der Relative Strength Index: Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für National Health Investors Inc liegt bei 24,83, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beträgt 23,61, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut".

Sentiment und Buzz: Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet leistet einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Analyse von National Health Investors Inc zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, da deutlich weniger Aktivität zu beobachten ist. Daraus ergibt sich eine Bewertung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der National Health Investors Inc liegt bei 61,62 USD und ist inzwischen um +9,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Daher lautet die kurzfristige Einschätzung "Gut". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" angegeben, da die Distanz zum GD200 sich auf +14,81 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Analysteneinschätzung: Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die National Health Investors Inc-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 5 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu National Health Investors Inc vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 55,8 USD angesiedelt, was zu einer Performance von -9,44 Prozent führen würde. Diese Entwicklung führt zur Gesamteinstufung als "Schlecht". Die Redaktion vergibt daher insgesamt das Rating "Neutral".