National Grid, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Diskussionen rund um National Grid auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von National Grid bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), beurteilt die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen. Der RSI der National Grid führt zu einer Einstufung von "Neutral" mit einem Niveau von 51,79. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 44,31 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Analysteneinschätzung der National Grid zeigt, dass die Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen erhalten hat. Für die langfristige Einstufung leiten wir daher ein "Gut" ab. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der National Grid liegt bei 1300 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 23,16 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich aus der Bewertung der Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte die Aktie von National Grid eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies jedoch eine negative Änderung auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Wert führt.

