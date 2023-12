National Grid Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "National Grid":

In Bezug auf die weichen Faktoren bei der Bewertung einer Aktie spielt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine wichtige Rolle. In diesem Kontext hat die Aktie von National Grid in den letzten Monaten folgendes Bild gezeigt: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge ausdrückt, hat zu einer erhöhten Aktivität im Netz geführt. Aus diesem Grund erhält National Grid für diesen Faktor die Bewertung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was einer "Neutral"-Einstufung gleichkommt. Insgesamt wird National Grid daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der National Grid-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1036 GBP mit dem aktuellen Kurs (1061 GBP) eine Abweichung von +2,41 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs (1015,46 GBP) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,48 Prozent). Auch hier erhält die National Grid-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Aktienkurs anderer Unternehmen in der "Multi-Dienstprogramme"-Branche hat National Grid in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,27 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in dieser Branche um 18,38 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass National Grid im Branchenvergleich um -15,11 Prozent unterperformt hat. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 18,38 Prozent im letzten Jahr, und National Grid lag 15,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für National Grid liegt bei 67,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,48, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral" für National Grid.