National Grid Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Diskussionen rund um National Grid auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stufte das Unternehmen daher als "Gut" ein. Auch ein Handelssignal ergab ein positives Bild mit 1 Gut-Signal, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von National Grid bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der National Grid aktuell bei 1024,82 GBP, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 1016 GBP aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -0,86 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 1047,64 GBP liegt, ergibt sich eine Differenz von -3,02 Prozent und damit auch ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Bei National Grid konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das Stimmungsbild kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei National Grid keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Neutral". In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt National Grid für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die National Grid-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 1300 GBP, was einer möglichen Steigerung um 27,95 Prozent vom letzten Schlusskurs (1016 GBP) ausgehend entspricht. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält National Grid von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

