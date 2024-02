National Graphite Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "National Graphite":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Meinungen der Anleger. Anhand der Diskussionsintensität und der Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Im Fall von National Graphite wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

In den letzten zwei Wochen wurde National Graphite von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass National Graphite aktuell überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf Basis des 25-Tage-RSI ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die einfache Charttechnik ergibt eine positive Bewertung für das Unternehmen.

Insgesamt erhält National Graphite daher gemischte Bewertungen, mit neutralen Einschätzungen der Stimmung und der Anleger und einer überkauften Bewertung auf technischer Basis.