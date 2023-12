National Graphite Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "National Graphite":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für National Graphite heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass National Graphite weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,16, was darauf hindeutet, dass National Graphite auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält National Graphite ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,06 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,05 USD eine Abweichung von -16,67 Prozent aufweist. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt ebenfalls 0,05 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die weichen Faktoren bei der Aktienbewertung umfassen auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität hat in den vergangenen Monaten die übliche Aktivität im Netz gezeigt, wodurch National Graphite für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist National Graphite insgesamt als "Neutral"-Wert einzustufen.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab, dass diese neutral waren, ebenso wie die Themen, die in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen diskutiert wurden. Somit erhält die Aktie auch hier die Einstufung "Neutral". Insgesamt lässt sich festhalten, dass National Graphite hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" einzustufen ist.