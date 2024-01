National Graphite Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "National Graphite":

Die National Graphite-Aktie wird in Bezug auf die technische Analyse positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +38 Prozent, während der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ebenfalls eine Abweichung von +38 Prozent aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die National Graphite-Aktie wird als neutral eingestuft. Sowohl die Kommentare in sozialen Medien als auch die diskutierten Themen waren in den vergangenen Tagen überwiegend neutral.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird auch hier eine neutrale Bewertung für die Aktie abgegeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) für National Graphite liegt bei 48,65 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 34,57 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die National Graphite-Aktie in verschiedenen Bereichen eine neutrale Bewertung, sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch auf die Anlegerstimmung und den RSI.