National Fuel Gas Aktie: Das liegt auf Eis

Die National Fuel Gas-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 51,23 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 52,09 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +1,68 Prozent zum GD200 bewertet wird, was als "Neutral" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 48,94 USD, was einem Abstand von +6,44 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Gut".

Beim Sentiment und Buzz wird auch die Kommunikation im Netz berücksichtigt. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität zur National Fuel Gas-Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit wird die National Fuel Gas-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, wobei ein niedrigeres KGV die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheinen lässt. Mit einem KGV-Wert von 10,17 liegt National Fuel Gas unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Gasversorgungsunternehmen" von 125, was einer Differenz von 92 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf fundamentaler Basis die Bewertung "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass National Fuel Gas mit einer Rendite von -13,92 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" um mehr als 13 Prozent darunter liegt. Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -0,96 Prozent, wobei National Fuel Gas auch hier mit 12,96 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.