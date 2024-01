National Fuel Gas Aktie: Pleite oder Chance?

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von National Fuel Gas beträgt derzeit 9,83, was 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gasversorgungsunternehmen) von 129 liegt. Diese Bewertung zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die National Fuel Gas derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 52,64 USD, während der Kurs der Aktie bei 50,6 USD -3,88 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 51,12 USD, was einer Abweichung von -1,02 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt verzeichnete National Fuel Gas in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,9 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche im Durchschnitt um 5,19 Prozent gestiegen sind. Dies resultiert in einer Underperformance von -25,09 Prozent im Branchenvergleich für National Fuel Gas. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergab interessante Ausprägungen für National Fuel Gas. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.