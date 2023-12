National Fuel Gas Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse der National Fuel Gas-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 52,76 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 50,7 USD weicht somit um -3,9 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (51,51 USD) weist mit einer Abweichung von -1,57 Prozent ein "Neutral"-Rating auf. Insgesamt erhält die National Fuel Gas-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Bewertungen von Analysten zeigen, dass von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten alle als "Gut" eingestuft wurden. Im Durchschnitt wird ein Kursziel von 65 USD prognostiziert, was ein Aufwärtspotential von 28,21 Prozent bedeutet. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die National Fuel Gas-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Aus fundamentaler Sicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der National Fuel Gas-Aktie einen Wert von 9 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 9,83 Euro für jeden Euro Gewinn von National Fuel Gas zahlt, was 92 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.