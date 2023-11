National Fuel Gas Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. National Fuel Gas wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 64,59 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Ebenso zeigt der RSI25 von 57,8 einen neutralen Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur Branche "Gasversorgungsunternehmen" verzeichnete National Fuel Gas in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,26 Prozent. Dies steht im Gegensatz zu einem durchschnittlichen Anstieg von 48,08 Prozent bei ähnlichen Aktien, was eine Unterperformance von -63,34 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über National Fuel Gas überwiegend negative Diskussionen geführt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der National Fuel Gas von 50,42 USD eine Entfernung von -5,56 Prozent vom GD200 (53,39 USD) auf, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 von 52,14 USD zeigt hingegen ein "Neutral"-Signal, da der Abstand -3,3 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der National Fuel Gas-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.