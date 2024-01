National Express-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Mobico liegt der RSI7 aktuell bei 28,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls, dass Mobico überverkauft ist, mit einem Wert von 22,87, was zu einem weiteren "Gut"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Mobico-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur "Straße und Schiene"-Branche hat Mobico in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,17 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 20,12 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -72,3 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 8,49 Prozent im letzten Jahr, wobei Mobico 60,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung für Mobico ergibt insgesamt ein "Schlecht", da 0 Kaufempfehlungen, 0 Neutral-Einstufungen und 1 Verkaufsempfehlung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Mobico liegt bei 115 GBP, was einer potenziellen Kursentwicklung um 12909,05 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut". Die Gesamtbewertung der Analysten führt zur Einstufung "Neutral".

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich für Mobico eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Schlecht" für Mobico.