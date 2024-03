National Express Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Mobico-Aktie bei 60,77, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird diese Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 11. Dies deutet darauf hin, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird, und daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Mobico derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Straße und Schiene, wobei der Unterschied bei 5,64 Prozentpunkten liegt (1,98 % gegenüber 7,62 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Mobico mit einer Rendite von -52,17 Prozent mehr als 54 Prozent darunter. Die "Straße und Schiene"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,13 Prozent. Auch hier liegt Mobico mit 64,3 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Mobico eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und vier negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Mobico daher in diesem Bereich eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung bei Mobico daher ebenfalls mit einem "Gut"-Rating.