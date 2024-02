National Express Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Mobico schüttet eine Dividendenrendite von 1,98 % aus, was 5,55 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 7,53 %. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragseinstufung und wird als "Schlecht" bewertet.

Im vergangenen Jahr erzielte die Mobico-Aktie eine Rendite von -52,17 Prozent, was 54,45 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 6,56 Prozent, wobei Mobico aktuell 58,73 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Mobico besonders positiv diskutiert, aber in den letzten ein, zwei Tagen überwogen die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Mobico liegt bei 52,56 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,05 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen erhält das Mobico-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.