National Express Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkurs von Mobico hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,17 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" einer Unterperformance von 56,52 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Straße und Schiene" beträgt 20,03 Prozent, wobei Mobico derzeit um 72,2 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten nur wenig Diskussionsintensität rund um die Aktie von Mobico gab. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,72 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt hingegen ein überverkauftes Signal, was zu einer abweichenden Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält das Mobico-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Mobico beträgt derzeit 1,98 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,73 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.