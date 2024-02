National Energy Services Reunited Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI für National Energy Services Reunited auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 27,94 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird National Energy Services Reunited also mit "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Das aktuelle KGV von National Energy Services Reunited beträgt 8, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Bei trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt wird deutlich, dass die National Energy Services Reunited-Aktie sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis eine positive Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich über beiden Durchschnittswerten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende weist National Energy Services Reunited eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 25,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft wird und eine "Schlecht"-Bewertung erhält.