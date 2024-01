National Energy Services Reunited Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Stimmung der Anleger bezüglich National Energy Services Reunited hat sich in den sozialen Medien in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Negative Meinungen und Themen über den Wert häufen sich, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird dementsprechend als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die National Energy Services Reunited-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der aktuelle Schlusskurs von 7,495 USD liegt deutlich über dem 200-Tages-Durchschnitt von 4,44 USD, was eine Abweichung von +68,81 Prozent darstellt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 5,52 USD über dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +35,78 Prozent. Insgesamt wird die National Energy Services Reunited-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,18 Prozent erzielt, was 56,8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 24,63 Prozent, wobei National Energy Services Reunited aktuell 56,8 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet wird National Energy Services Reunited im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,15, was einem Abstand von 72 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.