National Electronics Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse von National Electronics zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,81 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,7 HKD (-13,58 Prozent) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 0,7 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ähnlich gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 12,5 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen wird als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich des Fundamentalen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als "Gut" eingestuft, da es mit 13,48 Euro deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 32 Euro liegt.

Der Aktienkurs von National Electronics hat im vergangenen Jahr eine Unterperformance gezeigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Fundamentalen und des Branchenvergleichs. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.