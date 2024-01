National Electronics Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von National Electronics beträgt 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,54 im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" deutlich unter dem Durchschnitt liegt (ca. 59 Prozent). Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird National Electronics als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen bei National Electronics. Da keine auffälligen Themen in den sozialen Medien registriert wurden und auch keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden, erhält das Unternehmen in diesen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet National Electronics niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Textilien Bekleidung und Luxusgüter, nämlich 2,99 % im Vergleich zu 6,17 %. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Aktienkurs von National Electronics erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,44 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" 29,74 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 19 Prozent, wobei National Electronics aktuell 44,45 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe.