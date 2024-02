National Electronics Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Stimmung rund um die Aktienkurse von National Electronics wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu National Electronics auf sozialen Plattformen als neutral bewertet. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf National Electronics diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von National Electronics bei -32,56 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete eine mittlere Rendite von 4,55 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während National Electronics mit 37,11 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf National Electronics wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt National Electronics mit einer Ausschüttung von 3,05 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (6,23 %) deutlich niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.