National Electronics Aktie: So schnell kann es gehen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von National Electronics beträgt derzeit 13,48 und liegt damit 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32 im Bereich Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Das bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von National Electronics bei 0,8 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,7 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -12,5 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 0,7 HKD, was zu einem Abstand von 0 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung nach sich zieht. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für National Electronics in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, wodurch National Electronics auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammenfassend wird die Aktie daher auf dieser Stufe insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der National Electronics als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 30,77, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 47,62 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daher ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.