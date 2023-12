National Electronics Aktie: Schlechte Nachrichten!

Die National Electronics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,81 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,65 HKD, was einem Unterschied von -19,75 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,71 HKD unter dem letzten Schlusskurs (-8,45 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die National Electronics-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt National Electronics mit 2,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,18 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche.

Der Aktienkurs von National Electronics verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,18 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 19,69 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Unterperformance von -42,88 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von National Electronics mit 28,5 Prozent unter dem Durchschnittswert von 5,32 Prozent im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet erhält National Electronics eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.