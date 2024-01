National Electronics Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Stimmung und der Buzz in der Internetkommunikation sind wichtige Faktoren, um frühzeitig starke positive oder negative Schwankungen zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für National Electronics jedoch kaum verändert, weswegen die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung für National Electronics vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei National Electronics aktuell ein Verhältnis von 2 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -3,16 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Deshalb erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der National Electronics derzeit bei 0,8 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,7 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -12,5 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Demgegenüber liegt der GD50 der vergangenen 50 Tage bei 0,7 HKD, was zu einem Abstand von 0 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ergibt. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Neutral".

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 13,48 und liegt somit mit 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 32. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb National Electronics auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.