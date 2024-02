National Electronics Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs von National Electronics hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,56 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die im Durchschnitt um 3,79 Prozent gestiegen sind, eine Underperformance von -36,35 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,63 Prozent verzeichnete, lag National Electronics 26,93 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass National Electronics laut dem RSI7 derzeit überkauft ist, da der Wert bei 100 Punkten liegt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt eine Überkauftheit mit einem Wert von 72, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der National Electronics verläuft aktuell bei 0,77 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,59 HKD liegt, was einen Abstand von -23,38 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem aktuellen Niveau von 0,65 HKD um -9,23 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Signal führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet National Electronics im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Rendite von 3,05 % aus, was 3,19 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 6,24 % ausmacht. Dieser niedrigere Ertrag führt ebenfalls zur Einstufung "Schlecht".